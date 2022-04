Marie-Paule zamelt oude beha's in voor Senegal: "Daar zijn beha's luxeproduct”

De actie kwam toevallig tot stand, nadat Marie Paule in contact kwam met de vzw Een warm hart voor Senegal. “Myriam Laporte, één van de bezielers van de vereniging, vertelde mij over hun project in Senegal en ik ben beginnen nadenken over wat ik daarvoor kon doen”, vertelt Marie-Paule. “Zij zetten zich onder meer in op vlak van onderwijs, gezondheid en hygiëne,... ik zag eerst niet goed hoe ik hen kon helpen, maar Myriam zei me dat beha’s in Senegal een luxeproduct zijn. Daarom besloot ik om in mijn lingeriewinkel Delphina Lingerie een actie te starten om beha’s in te zamelen.”