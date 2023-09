Man gooit raam in van politiekantoor en uit bedreigingen aan politie

HUIZEN­JACHT. Lovendegem bij Lievegem, landelijk en toch dicht bij Gent: “Voor een gemiddelde woning betaal je hier toch al snel 450.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Lovendegem, een landelijk gelegen dorp in de deelgemeente Lievegem, maar ook op de rand van Gent.