Mag Vlaams Belang parochiezaal plots niet meer gebruiken voor komst Filip Dewinter? “Nog niet uitgeklaard. Ik ben pas sinds paar dagen op de hoogte”, zegt pastoor

Ninove Forza Ninove viert één jaar Vlaams Huis met kopman Guy D’haeseleer: “De Ninovieter heeft de kans om het cordon te breken. Nog 650 stemmen winnen en dan zijn we er”

Forza Ninove viert dit weekend het eenjarig bestaan van het Vlaams Huis, haar eigen café in de Pamelstraat. We blikken met kopman Guy D’haeseleer terug op het voorbije jaar en kijken ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024, het jaar waarin alle ogen op Ninove gericht zullen zijn en waarin D’haeseleer hoopt om met een volstrekte meerderheid aan de macht te komen in Ninove.

10:41