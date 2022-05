Mag Vlaams Belang parochiezaal plots niet meer gebruiken voor komst Filip Dewinter? Nieuwe pastoor pas sinds paar dagen op de hoogte van evenement

Voetbal eerste nationale Regi Van Acker (FCV Dender): “We moeten meer scoren dan Dessel”

De laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Mandel United moet door Dender absoluut gewonnen worden voor deelname aan de eindronde. Op de forfaitzege op Club Luik wordt best niet gerekend, want hoewel de Waalse club slechts één U21-speler op het wedstrijdblad had gezet en er reglementair twee moeten op staan, besliste het Sportcomité dat de 3-0 behouden blijft.

