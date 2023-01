Lezing ‘Waarom vergissen wij ons zo vaak? Over optische, akoestische en cognitieve illusies’

De lezing wordt gegeven door professor Jean Paul Van Bendegem, wiskundige en filosoof en bekend door zijn vele verschijningen op televisie. Hij heeft het tijdens de lezing over hoe het komt dat we ons als mensen zo vaak en veel vergissen. Niet alleen misleiden onze zintuigen ons meer dan veel, ook wanneer we ons verstand gebruiken maken we behoorlijk wat fouten. In deze lezing zullen daarom optische illusies aan bod komen – hoe misleidend zijn onze ogen? we denken iets te zien, maar eigenlijk gaat het om iets anders– maar ook het oor. Het is minder bekend dat onze oren ons kunnen bedriegen, en ten slotte de zogenaamde cognitieve illusies waar ons vermogen om helder en correct na te denken zwaar wordt beproefd. De verklaring is, zoals Jean Paul Van Bendegem zal verduidelijken, te zoeken in onze evolutionaire geschiedenis.