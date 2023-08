Leonardo College ontvangt al 325 nieuwe leerlingen op campus Nieuwstraat tijdens onthaalavond

LEVENSVER­HAAL. Oprichter van haarden- en elektro­zaak Paul De Smet (85) overleden: “Begonnen in kelder, en zo kwam er telkens stukje winkel bij”

Familie en vrienden nemen vrijdag afscheid van Paul De Smet, de oprichter van de gelijknamige firma in haardconcepten en elektro-apparaten in Nederhasselt. Hij overleed vorige week op 85-jarige leeftijd. Paul De Smet startte 60 jaar geleden met de familiezaak, die intussen al aan de derde generatie uitbaters toe is. “Aan een arm gezin met veel kinderen deelde hij gratis zakken kolen uit: dat was papa ten voeten uit.”