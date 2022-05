Leerlingen Leonardo College maken zich op voor (wereld)festival en meer tijdens 'Leonardo Live’: “Na corona is evenement als dit heel fijn”

‘Leonardo Live’ is een festival voor en door leerlingen en leerkrachten. Op de campus in de Middenstraat is er vanaf vrijdagnamiddag veel te beleven. Eerst tonen leerlingen hun zang- en danstalenten op het grote podium. Het tweede deel van het festival brengt The Masked Singer tot leven in Denderleeuw. Zes vermomde leerkrachten brengen popsongs, begeleid door liveband The Teach. Zij zullen strijden om de eerste plaats in de pop-poll. “Er zijn ook multiculturele eetstandjes uitgebaat door leerlingen en leerkrachten. Leerlingen werden uitgenodigd om in traditionele klederdracht naar school te komen om het festival een internationaal karakter te geven”, vertelt leerkracht Ann Segers.

Het moet een echt wereldfestival worden. “Er zijn standjes met specialiteiten uit heel de wereld, zoals henna, haarvlechtjes, een mama komt Afrikaans eten maken, er is een Japans standje, er zullen sumoworstelaars zijn,...”, aldus Anneleen Geyselinck, leerkracht en coördinator van de eerste graad. “We proberen alle continenten te vertegenwoordigen. We richten ook een rustige ‘chill-ruimte’ in met kraanvogels voor wie het festival op een rustigere manier wil beleven.”

Leerlingen helpen mee

Leerlingen Roos De Decker, Cayley Quirijnen, Sabrina Conçalves Ribeiro en Rayan Ben Said waren woensdag al volop aan het voorbereiden. “Wij zingen vrijdag het nummer ‘Uptown Funk’ van Bruno Mars en wij helpen met het leerlingenparlement sommige activiteiten ook mee op poten zetten”, klinkt het. “Denk maar aan de standjes met haarvlechten en henna. Overal zijn leerlingen bij betrokken. We hebben met het leerlingenparlement ook al geprobeerd om een cultuurdag te organiseren en het is fijn dat dit hierin verwerkt wordt.”

Het festival is uitsluitend bedoeld voor de leerlingen, maar op vrijdagavond kan iedereen die wil iets komen drinken in het Cultuurcafé in de sportzaal op campus Nieuwstraat, die wordt omgetoverd tot een gezellig praatcafé. Vanaf 20 uur worden onder meer oud-leerlingen geïnterviewd over hoe ze hun weg maakten na hun middelbare schooltijd in het Leonardo College. Tussendoor zorgen leerlingen voor muzikale omlijsting.

24 urensportmarathon

Op vrijdagnamiddag start voor de leerlingen ook een 24 urensportmarathon voor het goede doel: de verfraaiing en vergroening van de speelplaats. De marathon eindigt zaterdagnamiddag om 20 uur. Van pingpong, over volleybal, voetbal en nachtzwemmen: alles komt aan bod. Er is onder meer een zaalvoetbalwedstrijd tussen zesdejaars en leerkrachten, een groepje leerlingen onderneemt een fakkeltocht naar de Heuvelkouter in Liedekerke, waar ze een uurtje kunnen nachtzwemmen om fris te blijven, en er is onder andere ook een fietstocht.

De leerlingen kijken er alvast naar uit. “Vorig jaar is er niets kunnen doorgaan door corona. Nu kan dit normaal niet meer worden afgelast. Het wordt een leuk evenement”, aldus Roos en Cayley.

Volledig scherm Sabrina Conçalves Ribeiro, Rayan Ben Said, Cayley Quirijnen en Roos De Decker, enkele leerlingen van het Leonardo College die vrijdag zullen zingen tijdens Leonardo Live. © Claudia Van den Houte