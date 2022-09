Leerlingen GO! Denderleeuw bezoeken 75-jarige inwoonster naar aanleiding van jubileumjaar school

DenderleeuwEnkele leerlingen en de directeurs van het GO! Atheneum Denderleeuw hebben een bezoek gebracht aan een inwoner van Denderleeuw die dit jaar 75 jaar wordt. Ze deden dat naar aanleiding van het 75ste jubileumjaar van de GO! scholen in Denderleeuw.

De delegatie zakte af naar de Eikenlaan in Denderleeuw. Daar woont Rita De Bolle die dit jaar eveneens 75 wordt. De Bolle heeft een bijzondere band met het GO! in Denderleeuw. Ze liep zelf jarenlang school in de De Nayerstraat en haar kinderen en kleinkinderen gingen naar school in de Steenveldlaan. “Ik heb mooie herinneringen aan mijn tijd in het Atheneum”, vertelt ze. “Ik ben altijd graag naar school geweest en ik ben jarenlang actief geweest in de vriendenkring van de school. Tot een aantal jaar geleden verzorgde ik de dieren in de Steenveldlaan.”

Er staan heel wat activiteiten gepland dit schooljaar. “Ons feestjaar zal niet onopgemerkt voorbij gaan”, zegt directeur Tina Van der Stock. “Volgende week vrijdag openen we onze nieuwe gebouwen voor de derde graad.” GO! basisschool Atheneum Denderleeuw organiseert in het voorjaar een verjaarsdagsshow en GO! basisschool De Wereldboom organiseert een verjaardagswandeling met start en aankomst in de school. Op zaterdag 22 april 2023 organiseert GO! Denderleeuw een academische zitting op de campus van het Atheneum op de Kouterbaan.

“Hopelijk hebben we dit schooljaar niet te veel last van corona”, aldus directeur Peter Van Hove. “De afgelopen jaren hebben we als gevolg van corona niet veel ouders en externen kunnen ontvangen, maar dat hopen we tijdens ons jubileumjaar ruimschoots goed te maken.”

