Leerlingen GO! basisschool Atheneum halen betere cijfers voor wiskunde dankzij tafelkampioenschap

Liedekerke Cocaïnedea­ler opgepakt in Stations­straat

Een ploeg van de politiezone TARL heeft afgelopen week opnieuw drugs in beslag genomen in de Stationsstraat. Deze keer ging het om pakjes cocaïne die in het bezit waren van een dealer. Eerder deze maand werden in de straat al zes mannen opgepakt en werd er 300 gram drugs in beslag genomen.

22 april