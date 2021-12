Klusjesman (59) betast huursters in plaats van hun rookmelder te herstellen: “Hij bleef maar langskomen, ook als er geen klusjes waren”

Menen/Affligem/Lochristi “Dagelijks een pilletje nemen om mijn emoties onder controle te houden”: vijf jaar na bijna dodelijke klap in dancing Lagoa staan ook uitbaters en bewakings­fir­ma terecht

“Mijn trots en levensvreugde heeft plaats gemaakt voor twijfel. Altijd maar vraag ik me af wat ik nog waard ben.” Op een emotionele manier schetste Pieter Krauch (33) uit Affligem maandag voor de correctionele rechtbank hoezeer zijn leven na 28 augustus 2016 was veranderd. In dancing Lagoa in Menen kreeg hij toen van een illegale portier een klap en zweefde hij dagenlang tussen leven en dood. Na de veroordeling van de Nederlandse portier stonden dit keer de dancinguitbaters, een tweede portier en de bewakingsfirma terecht omdat ze na het incident verkeerd handelden of zich te weinig om Pieter bekommerden. Allen vroegen de vrijspraak.

