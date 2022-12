Kerstmarkt jeugdhuis Stam X voor het eerst op nieuwe locatie aan Walleken

Net als de afgelopen jaren zullen er, naast drie eigen kraampjes van het jeugdhuis zelf, 25 standhouders deelnemen. Behalve de lokale (jeugd)verenigingen, vinden ook lokale handelaars en hobbyisten uit de streek de weg naar de kerstmarkt. Zo nemen hippe webshops zoals ‘Graag’ (zelfgemaakte wenskaartjes), ‘Fille Fleur’ (gespecialiseerd in droogbloemen, leuke cadeautjes voor jezelf of iemand ander, toffe vaasjes, kransen, stolpen, etc.) of Les Trois Perles (handgemaakte en betaalbare juweeltjes met als medeoprichtster een scoutief bestuurslid) deel. Even goed zijn er standjes voor het goede doel, zoals ten voordele van het centrum voor volwassenen met een handicap De Valier. Daarnaast zal Make a Wish snoepzakjes verkopen en is er ook een standje met kindergrime.