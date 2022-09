Kerkstraat nog steeds deels afgesloten door opstuwend water

voetbal beker van belgië Kobe Cools en FCV Dender ontvangen Dikkelven­ne: “Onze prestaties gaan crescendo”

Voor de clubs uit de Challenger Pro League betekent de competitiebreak allerminst een vrij weekend, want ze moeten vol aan de bak in de vijfde bekerronde. FCV Dender krijgt nu zaterdag (aftrap 19.30 uur) tweedenationaler KSC Dikkelvenne op bezoek. Na de eerste competitiezege op SK Deinze, is er bij de spelersgroep geen sprake van decompressie. “Bekervoetbal is altijd iets speciaals en ook daarin willen we mooie resultaten halen”, zegt Kobe Cools.

22 september