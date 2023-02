Kasteeltje kleurt maandag paars voor ‘Internationale Epilepsiedag’

“Toen een vrijwilliger bij de Epilepsie Liga, Leonieke Kalkman, ons lokaal bestuur contacteerde met de vraag om een gemeentegebouw paars te kleuren om epilepsie onder de aandacht te brengen, twijfelden we geen moment”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Paars is de internationale kleur voor epilepsie en door deze relatief simpele actie willen we de Internationale Epilepsiedag onder de aandacht brengen bij onze inwoners.”

De ‘Internationale Epilepsiedag’ is een gezamenlijk initiatief van het International Bureau for Epilepsy en de International League Against Epilepsy. “Ongeveer 1 op 100 Belgen heeft epilepsie. In Denderleeuw zouden meer dan 200 inwoners dit hebben”, aldus schepen Sofie Renders (CD&V). “Dit jaar ligt de focus van de actie op het stigma waarmee mensen met epilepsie moeten leven. De ziekte beïnvloedt elk aspect van hun leven. Voor veel mensen met epilepsie is het stigma dat aan de ziekte kleeft soms moeilijker om mee om te gaan dan de ziekte zelf. Mensen met epilepsie en hun families zijn soms het doelwit zijn van discriminatie en mensenrechtenschendingen. Dit moet stoppen. Door mee te werken aan deze actie hopen we ons steentje bij te dragen.”