Jonge bestuurder parkeert auto in woonkamer: “Alsof er een bom ontplofte”

Het ongeval gebeurde vrijdagavond iets voor 22.00 uur in Denderleeuw. Twee vrienden waren er aan het rijden in de Meiboomlaan met hun Volkswagen. Ze waren tegen elkaar aan het praten toen het volgens de chauffeur plots mis liep. Hij verloor de controle over het stuur en reed zo via het raam de woonkamer binnen.

De bewoonster was op het moment van de feiten thuis, maar zat gelukkig achteraan in de keuken. “Het was precies een bom die ontplofte, zo luid was de knal", vertelt ze. “Toen ik vooraan ging kijken zag ik dat de verwarming in het midden van de woonkamer stond en merkte ik de auto op die mijn huis was binnengereden", klinkt het. De schade binnen in de woning is groot en de verwarming werkt niet meer. Ook enkele meubels moesten er aan geloven. “Als ik vooraan zat op het moment van het ongeval was dit mogelijks veel slechter afgelopen", vertelt ze. “Ik was bijzonder kwaad op de jonge bestuurder, maar ze hebben wel hun verontschuldigingen komen aanbieden. Het is een ongeval dat kan gebeuren, maar ik had mijn vrijdagavond natuurlijk wel anders voorgesteld.”