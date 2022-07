Jeugdhuis Stam X organiseert 37ste fietszoektocht

Nadat de fietszoektocht in 2020 moest worden geannuleerd door corona en in 2021 in beperkte vorm plaatsvond, is hij nu helemaal terug. De deelnemers kunnen opnieuw kiezen tussen een kleine tocht van ongeveer 25 km, ideaal voor gezinnen met kinderen, of de grote tocht van ongeveer 35 km, voor de meer getrainde fietsers. Het parcours blijft uiteraard nog even geheim, het is aan de deelnemers om zelf de weg te vinden en de verschillende vragen zo goed mogelijk op te lossen. Onderweg is er een tussenstop met spijs en dranken, maar de organisatoren raden wel aan een lunchpakket mee te brengen, om de horecazaken langs het parcours niet te zwaar te belasten door de toestroom van fietsers.