Jeugddienst houdt ‘zoektocht naar het gouden ei’ op twaalf locaties

Affligem Vermeend drugslabo: één arrestatie en twee vaten met onbekende inhoud in beslag genomen

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over wat er zich in de leegstaande woning langs de Molenberg in Affligem heeft afgespeeld. Het Brusselse parket bevestigt wel dat er één persoon gearresteerd werd en dat er twee gevulde vaten werden meegenomen voor een analyse. De feiten kaderen in een drugsdossier.

7 april