Jeugdcentrum Pingie houdt tweede zomeractiviteit met ginavond

Iedereen is vrijdag welkom bij JC Pingie om een gin tonic te drinken tijdens de ginavond en een gokje te wagen tijdens het spel ‘Schijt je rijk’. De deelnemers mogen raden waar de kip haar gevoeg zal doen. De inzet is 1 euro per gok en wie het juiste vak kiest, wint een prijs. De ‘Schijt je rijk’ en ginavond vinden op vrijdag 22 juli vanaf 20 uur plaats in het lokaal van JC Pingie, Broekstraat 164, in het Broekpark in Welle.