Jeugdcentrum Pingie houdt bier- en wijnsalon

Beklaagde rijdt met 130 kilometer per uur in op voorligger aan expresweg: “Was in slaap gevallen”

Voor de Aalsterse politierechtbank stond maandag een man terecht die met een snelheid van 130 kilometer per uur is ingereden op zijn voorligger op de expresweg N45. De man was naar eigen zeggen in slaap gevallen achter het stuur. Hij werd eerder al naar de dokter gestuurd, maar kwam daar nooit opdagen.