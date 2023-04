Jazzmadd brengt jazztrio ‘Mapping Roots’ naar onze streek

Gouden Paaseieren­raap en paaskermis met randanima­tie van straatthea­ter tot gekke kapsels

In het paasweekend van 8 tot 10 april valt er heel wat te beleven in Denderleeuw. Tijdens de paaskermis op het Dorp is er randanimatie, zoals straattheater, grime en gekke kapsels, en op 8 april is er de Gouden Paaseierenraap in Hof ter Leeuwe.