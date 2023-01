Jason is jeugdprins en mag als zoon van prinses carnaval Veerle samen mama op prinsenwagen staan

Yaro Mertens en Ilana Van der Leest werden miniprins en miniprinses. Ilyo Lannoye is de nieuwe juniorprins en Faya Cools de nieuwe juniorprinses. Jason Meganck werd verkozen tot de nieuwe jeugdprins. Hij was al drie keer juniorprins en is de zoon van huidig prinses carnaval Veerle De Vleeschauwer alias ‘Tentje Veerle’ en Patrick Meganck of ‘nonkel Chalen’, die al drie keer prins carnaval was en opvolger-keizer is. “Het is machtig om met mijn moeder op de baan te mogen gaan”, vertelt Jason (16). “Dat heeft voor mij ook de doorslag gegeven om me kandidaat te stellen als jeugdprins.” Hij kreeg de carnavalsmicrobe al van jongs af aan mee. “Al sinds ik zo’n 2,5 jaar was liep ik al mee met De Primeurkes tijdens carnaval. Nu maak ik deel uit van carnavalsgroep De Karels.”