Jacqueline sluit na 38 jaar definitief de deuren van taverne Arjac: “Ieder moment was subliem”

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van animatie tijdens het shoppen tot geschenk­beurs: Onze weekend­tips voor de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Dit weekend vieren we de overgang van oud naar nieuw. Wij zetten de vijf leukste tips op rij voor wie last minute nog cadeautjes wil kopen, iets zinvol wil doen of Nieuwjaar goed wil inzetten.

19:26