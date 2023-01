Inschrijvingen voor nieuwe initiaties Buurtcomputer starten op 12 januari

Buurtcomputer is een vrijwilligersproject dat de digitale kloof in Denderleeuw kleiner wil maken. Je kan bij de Buurtcomputer terecht voor individuele hulp tijdens vrije inloopmomenten én voor gratis computerlessen in groep. Vanaf januari hebben de vrijwilligers weer een mooi aanbod aan nieuwe opleidingen klaar. Alle lessen vinden plaats in de bibliotheek, Vrijheidsstraat 11. Op donderdag 12 januari starten de inschrijvingen voor de nieuwe reeks initiaties van de Buurtcomputer. De inschrijvingen vinden plaats van 19 tot 21 uur in de bibliotheek van Denderleeuw.