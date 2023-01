Inschrijven voor sportkampen tijdens krokusvakantie

Denderleeuw Vijftien personen betrokken bij vechtpar­tij aan station, getuigen zien ook hoe persoon groot mes vast heeft

Aan het station in Denderleeuw zijn woensdag ter hoogte van 't kasteeltje een 15-tal personen met elkaar op de vuist gegaan. Een getuige zag hoe er plots commotie ontstond, en dat ook één van de betrokken personen een groot mes in zijn handen had.

