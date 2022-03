Infrabel heeft recordaantal vacatures en houdt jobdag in Denderleeuw

Okegem Bestuur­ster gewond nadat ze met wagen over de kop gaat

In de Kattestraat in Okegem is in de nacht van maandag op dinsdag een ongeval gebeurd waarbij een auto op zijn dak terechtgekomen is. De vrouw reed tegen een paaltje en ging daarbij overkop om enkele meters verder op haar dak tot stilstand te komen.

1 maart