In Hof Ten Henne gaat het werk verder, ook met hitte: Graan dorsen op het veld en ijscrème maken om drie uur 's nachts

Om 10 uur ‘s ochtends werd er al gestart met het dorsen van graan op het veld. “Het graan wordt gemaaid met een maaidorser. Gelukkig is er airco in de machines, waardoor we weinig last hebben van de hitte”, vertelt Stefan Buydens van Hof Ten Henne. “We gaan wellicht door tot ‘s avonds laat. Morgen is er immers kans op onweer en regen. Het graan moet goed droog zijn aangezien we alles zelf bewaren in onze eigen loods en we in tegenstelling tot grote voedselbedrijven geen drooginstallaties hebben. Een deel van het graan is bestemd voor verkoop, maar het grootste deel wordt gebruikt om onze eigen dieren te voederen. Zo hebben we geen krachtvoer nodig uit fabrieken.”