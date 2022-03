IJzerenwegstraat blijft toegankelijk richting Haaltert in nieuwe aanvraag Infrabel voor sluiting overweg

WelleIn de nieuwe aanvraag die Infrabel indiende om de spooroverweg in de Terjodenstraat/IJzerenwegstraat in Welle af te schaffen, zal de IJzerenwegstraat wel toegankelijk blijven voor het verkeer richting Haaltert, zo zegt de infrastructuurbeheerder.

Zoals al bekend heeft infrastructuurbeheerder Infrabel opnieuw een aanvraag ingediend om de spooroverweg in de Terjodenstraat/IJzerenwegstraat in Welle af te schaffen. Infrabel diende eerder al twee keer een aanvraag in, maar trok die zelf telkens weer in. De sluiting van de overweg was omstreden omdat heel wat Wellenaars en Haaltenaars vreesden dat er daardoor een belangrijke en veelgebruikte verbindingsweg tussen Welle en Haaltert zou verdwijnen.

Infrabel heeft in haar nieuwe aanvraag evenwel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. “In de vorige aanvraag zou de IJzerenwegstraat enkel een fietsstraat zijn. In de nieuwe aanvraag wordt de fietssluis weggenomen en zal de straat toegankelijk blijven voor auto’s in één richting, namelijk richting Haaltert”, vertelt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “In het vorige plan zou de straat alleen toegankelijk zijn voor de mensen die er wonen. Volgens het nieuwe plan kunnen de auto’s dus wel richting Haaltert rijden. Ook nieuw is dat er een voetpad zal worden aangelegd, grotendeels tussen het spoor en de weg en voor een klein stukje langs de kant van de huizen.”

Het verlengen van de IJzerenwegstraat/Groeneweg moet de toegankelijkheid garanderen. Het openbaar onderzoek ging vrijdag van start loopt nog tot 23 april. In die periode kunnen er opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Verschillende instanties moeten ook advies geven, waaronder de gemeente Denderleeuw. Het is de provincie Oost-Vlaanderen die voor deze aanvraag zal beslissen of er een vergunning wordt toegekend of niet. “Het is nog afwachten of we de vergunning krijgen. Met de nieuwe maatregelen die we hebben genomen, zal er van de gemeente wellicht wel een positief advies komen”, aldus Baeken.