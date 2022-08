Hoogstraat zondag afgesloten voor verkeer door Tovenaarsloop

Ternat Anderstali­gen kunnen Nederland­se les volgen in Ternat

Op 25 augustus vindt er in Ternat een infosessie plaats over lessen Nederlands als tweede taal. Dat is een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering. Burgers die de taal willen leren, krijgen er dan alle nodige info over de lessen en kunnen zich er meteen ook inschrijven.

9 augustus