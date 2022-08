Hof Ten Henne neemt deel aan 'Toer Lekker Oost-Vlaams’

Op zondag 27 augustus zal er van 10 uur tot 17 uur voor elk wat wils zijn bij Hof Ten Henne. Zo is er een vrije rondgang op de boerderij, een gratis familiezoektocht, duurt de boerenmarkt met boerenmarktterras die dag tot 17 uur, zijn er gratis proevertjes in de winkel (zolang de voorraad strekt) en is er een ontbijt op de boerenmarkt. Het ontbijt is een organisatie van WOLF waarvoor inschrijven nodig is via 0472/61.86.37. Bij regenweer gaat het ontbijt binnen door. Je kan ook gezellig genieten van een hapje en een drankje op de boerenmarkt en in de winkel is er ook zelfgemaakt hoeveroomijs verkrijgbaar in potjes voor één persoon en dessertjes zoals tiramisu, chocomousse, pudding,...