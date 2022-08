Herstellingswerken op Expressweg zijn van start gegaan

Het wegdek in beton wordt vernieuwd in de richting van Ninove net voorbij het kruispunt met de Hoogstraat. Vanaf 8 augustus tot 16 augustus werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op de rijrichting Aalst. Tijdens die week zal de Wildebeekstraat afgesloten worden van de Expressweg. Het verkeer richting Welle rijdt om via de Hoogstraat. Het verkeer in de andere richting rijdt om via de Regentiestraat naar de N405. Het verkeer op de Expressweg (N45) rijdt ter hoogte van de werfzone over één rijstrook. Alle werken zijn klaar op 16 augustus.