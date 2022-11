Herdenking Wapenstilstand in alle deelgemeenten met optochten en bloemenhuldes

Op de drie begraafplaatsen in Denderleeuw gebeuren bloemenhuldes. En er zijn ook twee optochten: één in Denderleeuw en één in Iddergem. In Welle is er om 10 uur een samenkomst op het Welleplein. Om 10.15 uur is er een hulde en wordt er een bloemenkrans neergelegd op de begraafplaats in Welle. In Denderleeuw is er om 11 uur een herdenkingsmis voor de slachtoffers en overleden oud-strijders in de Sint-Annakerk in Leeuwbrug. Om 11.45 uur start de optocht naar de begraafplaats van Denderleeuw, het monument ter nagedachtenis van Dr. Cochez en het gedenkteken voor de gesneuvelde soldaten aan de Sint-Amanduskerk Denderleeuw, met telkens bloemenhuldes. Om 12.30 uur is er nog een receptie in de foyer van Den Breughel op het Dorp.