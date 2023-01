Harmonie De Dendergalm houdt nieuwjaarsconcert in feestzaal Leonardo College

Afgelopen zondag hield de Denderleeuwse harmonie al een nieuwjaarsconcert in GC De Warande in Liedekerke. Komende zondag spelen de muzikanten op eigen bodem. Het nieuwjaarsconcert vindt op zondag 15 januari om 14.30 uur plaats in de feestzaal van het Leonardo College, Middenstraat 10 in Denderleeuw. Het concert zelf start om 14.30 uur, maar de deuren openen al om 14 uur. Na afloop van het concert biedt de harmonie de aanwezigen iets lekkers aan om samen het nieuwe jaar in te zetten. Een ticket kost 12 euro. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Meer info en reservatie via www.dendergalm.be.