Handelaars aan station in Denderleeuw vragen harde acties tegen drugsbendes na vechtpartij: “Lopen hier met schrik rond en vrezen voor escalatie”

DenderleeuwEnkele handelaars in Denderleeuw vragen harde acties aan de burgemeester na een vechtpartij eerder deze week. Een medewerker van ‘Best of Kebap en Pizza’ werd er toen in elkaar geslagen door enkele Afrikaanse jongeren nadat ze weigerden te betalen in de zaak. Het zoveelste incident met geweld waardoor de schrik intussen regeert. “Als het zo verder gaat is er binnenkort geen enkele handelaar meer in de stationsomgeving”, zegt Berfin Gorbuz van de pittazaak.