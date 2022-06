“Grootste Rommelmarkt tweedaags evenement? Niet haalbaar”

De vraag of het geen goed idee zou zijn om van de rommelmarkt een tweedaagse te maken, omdat ze te groot is om alles op één dag gezien te hebben, werd gesteld in de Facebookgroep ‘Ge zetj van Welle aske...’. Sommigen zijn het voorstel genegen, anderen vrezen dat het te vermoeiend zou zijn voor de standhouders. Organisator Maspoe noemt het niet haalbaar. “Dan ga je veel open plaatsen krijgen, want mensen zullen geen twee dagen willen komen”, zegt Kim Barbé van Maspoe. Er zijn namelijk ook heel wat standhouders van buiten Welle. “Een groot deel van de mensen overnacht ter plekke. Veel mensen zijn er al van vier uur ‘ochtends om vanaf zes à zeven uur klaar te staan. Daarnaast zullen er dan ook mensen klagen dat Welle twee dagen afgesloten is in plaats van één dag.”

Er wordt ook geopperd om de oppervlakte van de markt, die nu over bijna heel Welle is verspreid, te beperken omdat er straten zijn met minder standen. “We denken na over wie we waar kunnen zetten om een mooie ring te vormen, maar in de Kortestraat bijvoorbeeld mogen we niemand zetten omdat de hulpdiensten daar moeten kunnen passeren. Er zijn ook een paar straten die niet zo populair zijn. Anderzijds was er in de Booglaan bijvoorbeeld dit jaar veel beleving. Veel bewoners hadden een stand en we hadden goed aangevuld met andere standhouders. We hebben daarover veel goede reacties gekregen. Heel die wijk begin beter te scoren tegenover de vorige jaren. We zullen nog een evaluatie doen. In het algemeen hebben we alvast veel goede reacties gehad op deze editie. We blikken dus zeer tevreden terug.”