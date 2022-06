'Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen' mikt met 1.500 standjes opnieuw op topeditie: “Tien jaar geleden overgenomen en zo plezant om te organiseren omdat Wellenaars zo positief zijn”

Essene Op het BK Schapen­drij­ven in Essene: “Een beginner moet zijn hond jaren trainen om dit onder de knie te krijgen”

In het Vlaams-Brabantse Essene vindt dit weekend het Belgisch kampioenschap schapendrijven plaats. De discipline is boeiend om naar te kijken, maar wie niet thuis is in de sport zal zich wellicht al snel afvragen wat de bedoeling is. Schapendrijver Kevin Willems brengt ons de kneepjes van het vak bij.

6 juni