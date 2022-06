'Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen’ beleeft opnieuw topeditie met zo'n 30.000 bezoekers: “Na corona staat evenement er weer zoals voorheen”

Welle werd zondag opnieuw voor één dag omgetoverd tot een grote rommelmarkt, wat oppervlakte betreft alvast de grootste van heel Vlaanderen. Zo'n 1.500 standhouders, inwoners van Welle zelf die spulletjes op de stoep voor hun woning of in hun garage verkochten, maar ook standhouders van buiten Welle en verenigingen die voor drank en vertier zorgden, stonden verspreid over quasi heel Welle. “We hebben goed verkocht”, zegt Linde D’Haeseleer, één van de vele Wellenaars die spulletjes verkocht, in de Regentiestraat. “In de voormiddag was er minder volk, maar hadden we betere verkoop. In de namiddag is er meer volk gekomen, maar bleven er minder mensen aan ons kraam staan. We nemen al zo’n 14 à 15 jaar deel aan de rommelmarkt. Het is altijd een feest, vooral door de sfeer en het samenzijn met de familie.”

Ook Lutgarde van Isterdael, die al twaalf jaar in Welle woont en al zolang deelneemt aan de rommelmarkt, blikt tevreden terug op hun stand in de Langestraat: “Het was heel fijn. De verkoop is goed meegevallen, al had ik het nog beter verwacht. Ik vond het precies iets minder dan andere jaren, maar dat heeft misschien te maken met de crisis. Ik vind de rommelmarkt echt tof. Het is een dorpsevenement dat moet blijven bestaan”, aldus Lutgarde. Ook in de Kerkstraat werd er goed verkocht: “De verkoop is al vroeg begonnen, om zes uur”, zegt bewoner Stefaan. “We hadden ook dure spullen, zoals een wasmachine en een droogkast en ook die hebben we kunnen verkopen. Mensen komen van ver om mee te doen met de rommelmarkt. Naast staat er bijvoorbeeld een standhoudster uit Ieper.”

Overrompeling

De organisatoren van Maspoe mikten op een topeditie en zagen hun wens vervuld. “Er is superveel volk”, stelt Kim Barbé. “We hadden dan ook geluk met het weer. Het was aangenaam warm, maar gelukkig ook niet te warm, want dan trekken de mensen naar zee, en de regen is uitgebleven. Dat heeft ertoe geleid dat het een overrompeling van bezoekers was op de rommelmarkt. Ik denk dat de standhouders goed verkocht hebben. Er zijn ook nergens problemen geweest, alles is goed verlopen.”

Het was drie jaar geleden dat er opnieuw een gewone editie van het evenement kon doorgaan. In 2020 werd de rommelmarkt afgelast en vorig jaar kon ze pas in september en in afgeslankte versie plaatsvinden. “Het evenement staat na corona weer recht zoals voorheen”, zegt Kim Barbé van Maspoe. “Ik was er bang voor, want bij loopwedstrijden zien we dat het volk minder gemakkelijk weer op de been komt. Maar voor de rommelmarkt zijn de mensen enorm enthousiast. We schatten dat er rond de 30.000 bezoekers waren.”

Volledig scherm De 21ste editie van de Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De 21ste editie van de Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Ook Lutgarde van Isterdael, die al twaalf jaar in Welle woont en al zolang deelneemt aan de rommelmarkt, blikt tevreden terug op hun stand in de Langestraat. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De 21ste editie van de Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Linde D’Haeseleer was één van de vele Wellenaars die spulletjes verkocht, in de Regentiestraat. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De 21ste editie van de Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. De KSA Welle hield een eierworp. © Claudia Van den Houte

