Groeistrateeg inspireert Denderleeuwse ondernemers tijdens masterclass ‘In 7 stappen naar een zelfsturend bedrijf’

Meer dan 40 ondernemers lieten zich door hem inspireren. “Met meer dan 40 inschrijvingen was deze avond een succes”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “De ondernemers kwamen verrassend genoeg niet enkel uit Denderleeuw, maar zelfs uit Lievegem en Kruibeke.” Voor Hannes en Charlotte, de nieuwe eigenaars van kledingzaak Imania, was het alvast zeer interessant: “Met zowel een winkel in Merelbeke als in Denderleeuw is het voor ons zeer belangrijk dat we een zelfsturend bedrijf hebben. We kunnen immers niet op beide locaties zelf aanwezig zijn, maar moeten volledig kunnen vertrouwen op ons personeelsbestand. Van Jarno leerden we dat we er vooral moeten naar zoeken om de capaciteiten van de werknemers goed te laten passen met hun functies”.