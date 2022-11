Griezeltocht Welle haalt recordaantal deelnemers

De tocht startte en eindigde in het Broekpark van Welle, waar er nadien nog een griezelfuif was. “We hebben ongeveer 3.400 tickets verkocht, maar omdat de tickets waren uitverkocht, hebben er daarnaast nog heel wat mensen deelgenomen. Ik denk dat we richting de 4.000 deelnemers zijn gegaan”, vertelt Rino Van Vaerenbergh van vzw Bij de Rie van op de Kat. “Er was een gigantische opkomst. We zijn overrompeld door ons eigen succes. We zijn blij dat we dit jaar hebben samengewerkt met Maspoe, want het zou voor ons niet doenbaar zijn geweest. Het is de eerste keer dat we samenwerken, dus het is nog een leerproces. We gaan een evaluatie doen en kijken hoe we volgend jaar nog dingen kunnen verbeteren. Zo waren er hier en daar opstoppingen/files. Misschien gaan we volgend jaar met een limiet werken qua deelnemers. We gaan ook nadenken over nog meer spektakel en meer details. Het moet vooral leuk zijn, de inkomsten zijn bijzaak. We zullen misschien ook eens bekijken of we eveneens een kindertocht kunnen organiseren.”