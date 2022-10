Griezeltocht groeide in enkele jaren uit tot één van grootste in de streek en krijgt nu extra handen: “We mikken op 2.000 à 3.000 deelnemers”

In 2018 vond de eerste editie plaats van de ‘G-Riezeltocht’. Het was toen al meer dan tien jaar geleden dat er nog een halloweentocht was geweest in Welle. De eerste editie die vzw Bij de Rie van op de Kat organiseerde, was onmiddellijk een voltreffer en ook de volgende edities -in 2020 vond er een alternatief plaats wegens corona- waren telkens een succes. Zo’n succes dat de organisatoren dit jaar hulp hebben gezocht voor de organisatie van de griezeltocht, waarvan de opkomst elk jaar stijgt. “Vorig jaar zaten we op onze limiet van wat we aankonden als vzw”, vertellen Rino Van Vaerenbergh en Nancy Hertveldt van vzw Bij de Rie van op de Kat. “Met zo’n 1.700 deelnemers vorig jaar werd de griezeltocht te groot voor ons om alleen te blijven verder organiseren. Daarom slaan we de handen in elkaar met Maspoe.”

Maspoe is onder meer de organisator van de ‘Grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen’ in Welle, de Parkconcerten in Ninove, Aalst en Liedekerke en tal van sportieve evenementen. “We hebben ook al heel wat ervaring met bijvoorbeeld nightruns, eveneens een event waarbij er veel animatie is langs het parcours”, vertellen Kim Barbé en Benjamin Adam van Maspoe. Bij de griezeltocht zijn het vooral de ‘griezels’ langs het parcours die voor animatie zorgen. “Vorig jaar waren er 120 griezels. We hopen dat er dit jaar opnieuw veel verenigingen zullen meewerken aan de griezeltocht en een deel op zich kunnen nemen qua griezels en animatie. Iedereen is welkom om mee te werken. Misschien werken we wel met lazers, vuur en licht onderweg. Er zijn ook opnieuw verschillende stops onderweg, waar de bezoekers iets lekkers krijgen. Bij de Rie van op de Kat in de Kattestraat zal er opnieuw een griezelcafé zijn.”

Griezelfuif in Pingie

De griezeltocht vertrekt op maandag 31 oktober aan jeugdcentrum Pingie in het Broekpark, de start- en aankomstplaats. “Vorig jaar startte de griezeltocht in de gemeenteschool, maar de jeugdlokalen in het Broekpark zijn eigenlijk een ideale locatie voor de griezelfuif die na de griezeltocht plaatsvindt. Het parcours van de griezeltocht zal ongeveer zes kilometer lang zijn. We mikken dit jaar op zo’n 2.000 à 3.000 deelnemers. Wie graag wil deelnemen, schrijft zich best vooraf in via de website. Dan betaal je 7 euro. Ter plekke inschrijven kan ook, maar de dag zelf betaal je 10 euro, telkens met versnaperingen inbegrepen.”

De griezeltocht vindt op maandag 31 oktober plaats in Welle. Starten kan tussen 18 uur en 20 uur aan JC Pingie, Broekstraat 164. Meer info en inschrijven via www.griezeltochtwelle.be.

