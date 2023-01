GO! Basisschool Atheneum mag experimenteren in ‘proeftuinen’ in strijd tegen lerarentekort

De bedoeling is telkens om meer leerkrachten aan te trekken en te behouden. Een selectiecommissie koos voor 27 verschillende projecten waaronder ook het project in Denderleeuw. Er worden veel voorstellen gedaan om het lerarentekort in Vlaanderen tegen te gaan, maar vaak gaat het om theoretische ideeën die nog niet getoetst zijn aan de realiteit en ontstaat er dan een discussie tussen voor- en tegenstanders die niemand echt vooruit helpt. Minister Weyts wil die stellingenoorlog overstijgen door scholen de kans te geven om nieuwe ideeën te toetsen aan de praktijk.

Binnen een zogenaamde ‘proeftuin’ mogen scholen de bestaande regelgeving even negeren. “Dit is geen alleenzaligmakende oplossing voor het lerarentekort, maar het kan wel helpen om de stellingenoorlog overstijgen”, zegt minister Weyts. “Over bepaalde ideeën wordt al decennia gediscussieerd. Wij gaan nu uittesten wat werkt. En wat in de praktijk goed gaat, willen we dan uitrollen in alle scholen”.

Het is de eerste keer dat scholen zoveel ruimte krijgen om te experimenteren, de eerste keer dat er zoveel personeelsregelgeving losgelaten wordt. Het project in GO! Basisschool Atheneum Denderleeuw wordt omschreven als “‘Leergemeenschappen’ met meer overleg, co-creatie en kansen tot professionalisering”. De school laat weten dat het project momenteel on hold staat tot er een nieuwe directeur is, ten vroegste in februari of maart. De directeur die het project opstartte, is nu directeur in het secundair.