GO! Atheneum Denderleeuw start met onthaaldagen en peters en meters

Roosdaal Belleheide 3.0: van een heksenke­tel voor RSCA Futsal tot padel en escape rooms

Na enkele voorbereidingswedstrijden en een gewonnen Supercup (8- 1 tegen Charleroi red.) staat dit weekend de vuurdoop van het futsalstadion in Pamel op het programma: een galamatch tegen het Portugese SL Benfica. RSCA Futsal is het (internationale) uithangbord van het nieuwe Belleheide, maar er valt weldra veel meer te beleven. “Van een etentje in de brasserie tot escape rooms en padel”, klinkt het. “Maar prioriteit ging naar aanleg van de topsporthal die overigens uniek is in ons land.”

31 augustus