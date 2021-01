Gezocht: doodskist. Politie en parket starten onderzoek nadat bij openen van familiegraf kist ontbreekt

De feiten dateren van 21 december vorig jaar, maar kwamen vandaag pas aan het licht. De gemeentediensten voerden op die dag opgravingen uit op het kerkhof van Welle. De bedoeling was om enkele familieleden te verenigen in een familiegraf. Vader en dochter lagen er al samen, en nu wilden de gemeentediensten er ook de moeder begraven. Maar bij het openen van het graf bleek echter dat de kist van de dochter, die in 1978 overleden was, ontbrak. Wat er zich precies heeft afgespeeld of wat er fout is gegaan, is op dit moment nog niet duidelijk.