Gespreksavond over emotionele arbeid met Lies Clerx

Terwijl je na je werkdag in de zetel zit, denken ‘ik moet nog melk op het boodschappenlijstje zetten’, je kind naar school brengen en denken ‘morgen wc-rolletjes meegeven voor het knutselen’, door de stad wandelen en denken ‘verjaardag schoonmoeder, sms’je sturen’,... Deze kleine to do’s die eindeloos in je hoofd rondspoken, zijn vaak moeilijker te bepalen en dus ook moeilijker te verdelen. Deze taken hebben een naam: emotionele arbeid. Welke ballen houden we allemaal in de lucht als vrouw? En hoe kunnen we dit meer duurzaam maken? Lies Clerx, mama van vier, mamablogster met 12.500 volgers op Instagram en schrijfster van het boek ‘Wat een moeder leiden kan’, vertelt je er alles over in haar interactieve lezing op woensdagavond 22 juni vanaf 19 uur in ‘t Kasteeltje in Denderleeuw.