Gerestaureerde reuzen Tist en Manse lopen na ruim tien jaar terug mee in (mini-)carnavalsstoet

DenderleeuwReuzen Tist en Manse zullen na een restauratiebeurt op zondag 13 maart meelopen in de alternatieve carnavalsstoet. Het is al ongeveer tien jaar geleden dat ze meeliepen in de stoet.

De Denderleeuwse reuzen werden vorig jaar tijdens de carnavalsperiode wel al eens van onder het stof gehaald en tentoongesteld aan ’t Kasteeltje. “Tist en Manse werden vermoedelijk eind de jaren 80 gebouwd en hebben hun naam te danken aan een verwijzing naar het laatste koppel van schiptrekkers”, weet schepen Jan De Nul (CD&V). “Zo’n 10 jaar geleden liepen ze voor de laatste keer meer in de carnavalsstoet en we wilden dit gebeuren graag, samen met het Carnavalscomité, opnieuw leven in blazen”, vervolgt schepen Marnick Vaeyens (LvB). “Omdat de reuzen aan restauratie toe waren, gingen we vorig jaar op zoek naar de geschikte persoon om de herstellingen uit te voeren.”

De reuzen werden gerestaureerd door Lieve Lieckens uit Keerbergen. “Zij is de enige rietvlechtster in Vlaanderen die nog reuzen maakt en onderhoudt”, aldus schepen De Nul. “Ze heeft zich ontfermd over het rieten raamwerk van Tist en Manse. Voor het vernieuwen van de koppen kwamen we terecht in de carnavalsstad Aalst. De restauratie van de originele koppen bleek onbegonnen werk, maar ze worden wel bewaard. Er werd geopteerd voor een totale vernieuwing zodat onze carnvalsreuzen in een moderner kleedje zitten.”

Dat moderner kleedje is dus komende zondag te bewonderen tijdens de carnavalsstoet. “Carnaval wordt gevierd door heel wat steden in de Dendervallei, van Ath tot Aalst, en het is opmerkelijk dat reuzen hier telkens een rol spelen. Dit culturele erfgoed willen we dus zeker in standhouden”, zegt De Nul. “We hopen dat alle Denderleeuwenaars samen met ons Tist en Manse zullen komen bewonderen”, besluit schepen Vaeyens.

