Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Denderleeuw vandaag

Openbaar onderzoek voor uitbrei­ding politiecom­mis­sa­ri­aat TARL, “maar bouwen gaan we nog niet doen”

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de politiezone TARL in Liedekerke. Eerder een uitbreiding, waarbij volgens de plannen het huidige gebouw behouden blijft en er een nieuwbouw wordt aangehangen “Maar eigenlijk hoeft dat onderzoek niet te lopen want bouwen gaan we nog niet doen”, zegt Walter De Donder (CD&V). “We wachten de haalbaarheidsstudie voor een fusie af.”