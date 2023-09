Nicolas Rajsel bezorgt FCV Dender een laat punt met droomschot: “Niet eens gekeken waar keeper stond”

FCV Dender gaf Zulte Waregem vrijdagavond bijna de hele wedstrijd voetballes en versierde op zijn minst tien doelrijpe kansen, maar kon pas in het slot van de wedstrijd eindelijk scoren. Een knal van de ingevallen Nicolas Rajsel vanop ruim dertig meter in de winkelhaak bezorgde de blauw-zwarten een oververdiend punt. “Toch hebben we onszelf alweer niet beloond”, was Timmy Simons na afloop streng.