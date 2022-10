Gemeenteraadslid bezorgd om vervuilde grond aan speelterrein langs Thontlaan

“Er blijkt in februari grond te zijn afgegraven aan het speelterreintje”, vertelt Van Cauter. “Die grond werd gestockeerd en uit een grondanalyse is nu gebleken dat de PFAS- en PFOS-waarden werden overschreden.” Van Cauter bracht dit aan op de gemeenteraad. Uit het antwoord van schepen Sofie Renders (CD&V) bleek dat enkel de toegang tot het speelbos werd afgegraven omwille van berenklauw, om het stukje toegankelijker te maken. De vervuiling werd dus per toeval ontdekt. Van Cauter vraagt zich af hoe de vervuiling er kwam en of er nog meer grond vervuild zou zijn. Daarop kwam er tijdens de gemeenteraad geen antwoord. “Ik hoop dat men zal kijken of er nog meer vervuiling in de grond zit”, aldus Van Cauter. “Dat is mijn bezorgdheid, want de hondenschool en de Chiro zijn er vlakbij gelegen.”