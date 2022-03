Gemeenteraadslid bezoekt helppunt aan Pools-Oekraïense grens: “Oekraïense vluchtelingen leefloon geven is onbetaalbaar”

Daar worden er hulpgoederen afgeleverd zoals medicijnen, kleding en voeding die geschonken werden door Vlamingen. “De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne zijn vooral vrouwen en kinderen. Zij worden best maximaal in landen als Polen, Hongarije en Roemenië opgevangen”, vindt Slagmulder. “Daar is gewoon ook letterlijk veel meer plaats gezien de uitgestrektheid van deze landen. Daarom moet de Europese Unie met deze landen duidelijke (financiële) afspraken maken want alleen kunnen ze dat niet. In die landen kunnen meer mensen met minder geld geholpen worden. Ook zo kunnen we solidair zijn. Eens de oorlog voorbij is, zullen deze oorlogsvluchtelingen door de nabijheid veel sneller ook naar Oekraïne kunnen/willen terugkeren.”