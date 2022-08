Gemeentelijke basisschool Welle breidt verder uit met twee nieuwe klaslokalen en twee zorglokalen

“Eind 2020 kochten we het voormalige Fortisgebouw aan met oog op de uitbreiding van de Gemeentelijke Basisschool in Welle”, zegt schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Het gebouw werd in twee fasen gerenoveerd, in afwachting van een definitieve uitbreiding van de school. Voor de definitieve uitbreiding zal een subsidieaanvraag ingediend worden bij Agion, het Agentschap voor Infrastructuur.” In de zomer van 2021 voerden de gemeentediensten werken uit aan het gelijkvloers van het gebouw. “Deze zomer was het de beurt aan de eerste verdieping”, vervolgt directeur Geert Monsaert. “De overtollige muren werden afgebroken en er werden nieuwe muren en vloerbedekking geplaatst. Daarnaast werden de muren bepleisterd en geschilderd. Op deze manier werden twee nieuwe klaslokalen en twee kleinere zorglokalen gecreëerd. We zijn helemaal klaar om het nieuwe schooljaar te starten!”.