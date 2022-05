Gemeentebestuur zet realisaties voorbije jaar in kijker met publicatie jaarrekening

“Met onze jaarrekening zetten we onze realisaties van het voorbije werkjaar in de kijker. Als college van burgemeester en schepenen zijn we trots op heel wat grote en minder grote projecten die onze diensten in 2021 konden presenteren aan het grote publiek”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). De jaarrekening is te vinden op de gemeentelijke website www.denderleeuwinbeweging.be . Op de Facebook-pagina en het YouTube-kanaal werd ook een kort filmpje geplaatst met een aantal verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

• Realisatie verruimd Broekpark binnen ons speel- en ontmoetingsweefsel – Goedkeuring definitief ontwerpplan RUP Vrijheidspark

• Participatietraject geeft definitief ontwerp open en lichtrijk Vrijetijdshuis vorm

• Denderleeuw laureaat bij Openbaar Groen-awards

• Realisatie satellietparking in Moreelstraat met laadpalen, groenzones, waterdoorlatende verharding, …

• Bijkomende klimaatinspanningen: Ondertekening Bomencharter - Hervorming energiepremies – Gratis geveltuintjes voor inwoners – Ontharding verkeerseilandjes – Bevoegdheid tot GRUP voor vrijwaring Vlamovenkouter – Participatiebesluit hernieuwbare energieprojecten

• Nieuwe voertuigen, elektrische fietsen en bodycams voor de lokale politie – Strijd tegen domiciliefraude – Nieuw protocol vermiste personen – Extra gemeenschapswacht aan de slag – Inzet verplaatsbare camera’s tegen sluikstort

• Meer fietsstraten, fietssuggestiestroken en opwaardering trage wegen als onderdeel van ons ‘kindlint’

• Onderwijszone Ninove met Denderleeuw als trekker haalt subsidie binnen voor 458 extra plaatsen in secundair onderwijs

• Project ‘Jongeren in Actie!’ voor toeleiding kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt - Gratis webinars tijdens Week van de Opvoeding – Opstart UiTpas met verenigingen – Heropstart van ontmoetingsmomenten o.a. in De Palaver - Bezoekje aan alle alleenstaande 80-plussers voor een babbel en nodige hulp

• In vernieuwde activiteitenmix: 1e City Nightrun – Réveil met troostwandeling – Bezoek Sint met dubbeldekkerbus – Alternatieve Kunstroute met foto-expo bekende Denderleeuwenaars – Online leerplatform BibArt

• Actieplan lokale economie: Bevraging ondernemers – Overzichtspagina voor ondernemers op gemeentelijke website - Lancering digitale Denderleeuwbons – Weekend van de Klant – Ondersteuning lokale Boerenmèt - …

• Nieuw recreatief aanbod: Voortaan riverbiken tussen Aalst & Denderleeuw – Wandelroutes in een nieuw kleedje – Denderleeuw op langste rondwandeling in Europa

• Nieuwe kerstverlichting brengt wintersfeer in Denderleeuw en deelgemeenten

• Waarderen erfgoed: Opstart traject voor erkenning Sint-Antoniuskermis tot immaterieel erfgoed – Opening Transitdepot Denderland voor inventarisatie erfgoedcollecties – Oprichting IOED voor onroerend erfgoedwerking

• Digitale versnelling: Nieuwe gemeentelijke website met uitgebreid digitaal loket -Lancering nieuwe webshop voor Vrije tijd & kinderopvang - Vernieuwing gemeentelijk meldpunt - Nieuw beleidsportaal