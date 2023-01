Gemeentebestuur weigert tweede keer omgevingsvergunning voor cultureel ontmoetingscentrum

Safa Dender is een erkende vereniging die allerlei gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten uitwerkt met als doel om bruggen te bouwen tussen de verschillende cultuurgemeenschappen in Denderleeuw. Om hun werking verder te ontplooien, kochten ze enkele jaren geleden een pand in de stationsbuurt, tussen de Sportstraat en de Stationsstraat, om te verbouwen tot een gemeenschapscentrum. In 2019 dienden de vzw een omgevingsvergunning in om het pand om te vormen tot een cultureel ontmoetingscentrum. Bij de eerste aanvraag was er onvoldoende zicht op de mobiliteitsafwikkeling en de beschikbare parkeergelegenheid. De aanvraag werd toen ongunstig geadviseerd. De vzw ging in beroep bij de deputatie, maar ook zij adviseerden ongunstig. Op 15 augustus 2022 diende Safa Dender voor de tweede keer een aanvraag voor een omgevingsvergunning in waarbij ze wel een mobiliteitsstudie toevoegden.